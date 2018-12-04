РИАМО - 4 дек. Аноним сообщил о минировании здания торгового центра «Слава» в подмосковном Протвине, информация не подтвердилась, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 08:45 3 декабря от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Протвино поступило сообщение о том, что от анонимного заявителя дежурному ОВД Протвино поступил звонок о минировании кафе «Бургер Кинг» в ТЦ «Слава» по адресу: Протвино, улица Ленина, дом 22», - говорится в сообщении.

В 09:20 после обследования помещений кафе кинологическим расчетом от ОВД наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось.

«Угрозы жизнедеятельности населения нет, вызов ложный», - уточняется на сайте.

Эвакуация здания торгового центра не потребовалась, так как в это время он еще не работал.