РИАМО - 4 дек. В подмосковном Жуковском ликвидировали пожар площадью 10 квадратных метров в здании пиццерии, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Накануне днем от очевидца поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Жуковский, улица Гагарина, дом 69А.

«По прибытию первого пожарного подразделения в 12:55 было установлено, что происходит горение кровли на площади 10 квадратных метров. Существовала угроза распространения пожара по всей кровле. В 13:01– локализация пожара на площади 10 квадратных метров. В 13:34 - ликвидация открытого горения. В 14:50 - полная ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что сотрудники пиццерии самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных. В результате происшествия никто не пострадал.