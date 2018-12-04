РИАМО - 4 дек. Портал «Наш город» 27 ноября принял трехмиллионное сообщение, уже на следующий день был опубликован официальный ответ главы управы о решении проблемы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«У портала «Наш город» новое достижение — три миллиона решенных проблем. Этот результат был зафиксирован на сайте 28 ноября. Трехмиллионным стало обращение жителя Войковского района о неубранном подъезде, зарегистрированное 27 ноября. Проблему устранили в течение суток: уже на следующий день был опубликован официальный ответ главы управы», - говорится в сообщении.

Портал «Наш город» был создан в 2011 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. По данным на конец ноября, на сайте зарегистрировались 1,3 миллиона пользователей.

С помощью электронного ресурса горожане могут контролировать своевременность и качество работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу госучреждений. Также благодаря «Нашему городу» москвичи контролируют работу метро, чистоту и порядок во дворах и городских парках, на стройплощадках и в общественном транспорте, следят за работой поликлиник и даже за ценами в аптеках.

На портале действует многоуровневая система обработки жалоб. За обращениями по разным темам следят разные органы исполнительной власти. Они отвечают за устранение конкретных нарушений. На решение вопроса отводится не более восьми рабочих дней.