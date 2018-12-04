РИАМО - 4 дек. В сувенирных витринах на стойках «Живое общение» московского метро и в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная» поступили в продажу брелоки с функцией карты «Тройка» с новогодним дизайном, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новогодние сувениры создадут у москвичей и гостей столицы праздничное настроение. Тираж составляет 2 тысячи экземпляров, стоимость одного брелока — 300 рублей», — сказал заместитель Мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Стойки «Живое общение» с сувенирными витринами расположены на следующих станциях: «Площадь Революции»; «Арбатская» Арбатско-Покровской линии; «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Александровский сад»; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Пушкинская»; «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Комсомольская»; «Белорусская» Кольцевой линии; «Парк культуры» Кольцевой линии; «Курская» Кольцевой линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии; «Сретенский бульвар».

Стойки «Живое общение» и сувенирные магазины в метро работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

В конце декабря в кассы столичной подземки также поступят карты «Тройка» из новогодней коллекции. Их дизайн будет таким же, как у праздничных брелоков.

Брелоки с функцией «Тройки», как и карта, позволяют оплатить проезд в метро, на Московском центральном кольце и в наземном общественном транспорте. Пополнить билет «Кошелек» или записать на носитель любой тип проездного можно в кассах метрополитена. Пополнить карту «Тройка» также можно в мобильном приложении «Метро Москвы». Помимо этого, в столичной подземке продаются браслеты и кольца с функцией карты «Тройка».