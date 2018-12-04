РИАМО - 4 дек. В Москве и Подмосковье во вторник ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура может опуститься до минус 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Облачно. Местами небольшой снег. Гололедица. Ветер южный 6-11 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет 750 миллиметров ртутного столба.

Температура воздуха в течение дня в регионе будет от минус 2 до 0 градусов.

Относительная влажность воздуха – около 70%.

Как уточняется на сайте «Метеовести», во вторник в регионе синоптическая ситуация обусловится теплым сектором циклона, насыщенного плотными полями слоистых облаков, кое-где осыпающихся незначительным осадками, и влажным атлантическим воздухом с температурным фоном немного выше климатической нормы.