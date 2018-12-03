РИАМО - 3 дек. Предприятие «Мострансавто» обеспечило транспортное обслуживание фестиваля «В будущее без границ», организованного Ассоциацией родителей детей-инвалидов Подмосковья, в перевозке задействовали 13 автобусов, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Мероприятие прошло 2 декабря в Ивантеевке.

«Автобусы предприятия перевезли к площадке фестиваля и доставили обратно в подмосковные города порядка 400 человек. В перевозке были задействованы 13 автобусов большого класса из Коломенского, Орехово-Зуевского, Долгопрудненского, Одинцовского, Ступинского, Ногинского, Раменского, Подольского, Балашихинского и Егорьевского филиалов «Мострансавто», - говорится в сообщении.

Фестиваль, созданный для поддержки творчества и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, также служит информационной площадкой для их родителей. Каждый год на мероприятие съезжаются семьи со всего Подмосковья.

На данный момент в парке «Мострансавто» доля автобусов, приспособленных для перевозки маломобильных групп граждан, достигла 70%.

«Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, и осуществляются перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров.