РИАМО - 3 дек. ООО «Сорго» нарушило условия контракта с Долгопрудненской центральной городской больницей, в связи с чем областное УФАС внесло компанию в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

«Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Сорго» в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Ранее в подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы РФ поступило обращение ГБУЗ Московской области «Долгопрудненская центральная городская больница» о внесении сведений в отношении ООО «Сорго» в реестр недобросовестных поставщиков, так как компания отказалась от исполнения контракта на закупку шовного материала для нужд больницы.

По результатам рассмотрения обращения областное УФАС признало действия «Сорго» не соответствующими закону, а сведения в отношении компании - подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Однако, не согласившись с таким решением, компания обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.