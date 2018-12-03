РИАМО - 3 дек. Итоги поискового сезона текущего года в Московской области подвели на закрытии Вахты памяти – 2018, за поисковый сезон было организовано более 200 экспедиций, и найдены останки 1125 советских солдат, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Вахта памяти – 2018 в Подмосковье завершилась военно-исторической реконструкцией и подведением итогов поискового сезона текущего года.

«Торжественная церемония закрытия поискового сезона на территории Московской области состоялась в Одинцовском районе. В ней приняли участие министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, заместитель начальника управления министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь Миронов, глава Одинцовского района Андрей Иванов», — говорится в сообщении.

В торжественном мероприятии также приняли участие представители поисковых отрядов, активисты военно-патриотических общественных движений, юнармейцы Подмосковья и все, кому небезразлична память о погибших защитниках Отечества.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу Великой Отечественной войны, посмотрели военно-историческую реконструкцию и военно-патриотическую выставку.

В рамках закрытия поискового сезона состоялась встреча с руководителями поисковых отрядов Московской области. В ходе встречи были подведены итоги текущего сезона, запланированы экспедиции на следующий год, и подготовлена обучающая программа для начинающих поисковиков - школьников и студентов.

«По итогам поискового сезона 2018 года на территории Московской области зарегистрировано 142 отряда, входящих в состав 11 поисковых объединений. Отрядами было организованно более 200 поисковых экспедиций. География поисковых работ очень велика - поисковики работают почти во всех боевых регионах нашей страны. В этом году активисты нашли останки 1125 советских солдат, 92 медальона и девять наград, установили 21 имя и нашли родственников 18 солдат», - сказала Плещева.

Она добавила, что поисковые операции продолжатся в следующем году.

В церемонии закрытия Вахты памяти приняли участие порядка 2,5 тысяч человек.