РИАМО - 3 дек. За две недели половина жителей двух домов в Северном административном округе столицы дала согласие на переезд в новостройки по программе реновации, всего в три дома-новостройки Бескудниковского района переезжает 160 семей, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Семнадцатого ноября началось переселение жильцов Бескудниковского района в Северном административном округе. Первыми в округе стали три реновационных дома на Бескудниковском бульваре, дома №3, 5 и 11, корпус 1. В них переезжают жильцы двух пятиэтажек по адресу: Бескудниковский бульвар, дома №52 и 54. За две недели 50% жителей дали согласие на переезд», - говорится в сообщении.

На первом этаже дома №5 на Бескудниковском бульваре 17 ноября начал свою работу центр информирования по переселению жителей.

«За две недели специалисты департамента городского имущества приняли от жильцов первых двух пятиэтажек, попавших в программу реновации в САО, 79 заявлений с согласиями на переселение. Также жители подали в центр информирования документы для подготовки и заключения договоров на предоставление равнозначных квартир. Новые квартиры за это время посмотрели 117 переселяющихся семей», - отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в три дома-новостройки Бескудниковского района переезжает 160 семей. При необходимости все семьи могут обратиться за консультацией по жилищным вопросам и предоставлению новых квартир к специалистам департамента городского имущества.

Помимо этого, сотрудники департамента помогают жильцам в сборе необходимых для переезда документов. По вопросам, связанным с приобретением квартир за дополнительную плату, москвичи могут обратиться в УНО «Московский фонд реновации жилой застройки».

Для организации переезда в предоставленные квартиры на основании заключенных договоров граждане могут подать соответствующую заявку специалистам префектуры САО в центре информирования.

Программа реновации запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. По итогам голосования в программу был включен 5171 дом. В настоящее время в программу реновации включено 295 стартовых площадок для строительства новых домов.