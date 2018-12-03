РИАМО - 3 дек. Ступинский городской суд вынес решение по жалобе ГБУ МО «Мосавтодор» на постановление по поводу загрязнения воздуха, в итоге предприятие-нарушитель не смогло опротестовать наказание Минэкологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Мосавтодор» эксплуатировал котельную и два передвижных комплекса по приготовлению асфальтобетонной смеси. Все они работали на дизельном топливе и выбрасывали в атмосферу углеводороды, оксиды углерода, азота и серы. Факт выбросов подтвержден протоколом измерений концентраций загрязняющих веществ. При этом у предприятия отсутствовали документы, регламентирующие выбросы.

«За это дорожники были оштрафованы на 180 тысяч рублей и получили предписание ликвидировать нарушения. Учреждение пыталось обжаловать протокол Минэкологии, однако суд встал на сторону ведомства», – говорится в сообщении.