РИАМО – 3 дек. В столице таксист объявил голодовку, протестуя против низких тарифов, которые, по его мнению, целенаправленно уменьшают агрегаторы, сообщает в понедельник kp.ru.

«Желтая Skoda Octavia возле театра у Никитских ворот появилась в ночь с пятницы на субботу. И поначалу - в темное время - выглядела как обычная машина с шашечкой, припаркованная, кстати, на специальной стоянке для таксистов. Однако утром прохожие начали снимать этот автомобиль на мобильники, потому как выяснилось, что он с разных сторон исписан краской. И не хулиганы, а водитель красным по желтому написал - «голодовка». И еще чуть ниже - «бойкот»», — говорится в сообщении.

Таксист рассказал, что его таксопарк сейчас дышит на ладан. Агрегаторы стремительно и целенаправленно уменьшают тарифы.

«Сначала они отказываются от медкабинета. Потом от механика. А потом и вовсе прекращают существование. Водитель, который когда-то выезжал на линию подготовленным, трезвым и здоровым, сейчас сам себе хозяин. Если два года назад он имел 16 рублей за 1 километр пути, то сейчас 8 рублей. И при этом бензин два года назад стоил 38 рублей за литр, а сейчас 45. Зажали просто в тиски. И на этом не остановятся», — считает мужчина.

Водителям такси, которые ездят не на своих машинах, а на арендованных, стало очень трудно зарабатывать деньги. По словам таксиста, в 2016 году за 10 часов работы он имел 3 тысячи рублей (чистыми). Сегодня вдвое меньше - и не за 10, а за 14 часов.

Таксист рассказал, что раньше 5 декабря с Никитского бульвара он не уедет, и на свою гражданскую позицию имеет право.

Вечером в понедельник таксиста на скорой забрали в 1-ю Градскую больницу.