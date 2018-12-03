РИАМО - 3 дек. Золотой призер кубка Московской области по парабадминтону Сергей Носач в Международный день инвалида призвал водителей соблюдать правила дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды УГИБДД по Подмосковью.

«Сергей Носач выступил с призывом осознанного поведения на дороге в рамках социальной кампании «Культура на дорогах!» и поддержал социальную акцию подмосковной Госавтоинспекции «#1ЩелчокСпасает Жизнь». Так как на примере собственной трагедии знает, что дорога ошибок не прощает и правила дорожного движения написаны для сохранения жизни», – говорится в сообщении.

В сентябре 2012 года Носач попал в автокатастрофу, ремнем безопасности пристегнут не был, врачи поставили страшный диагноз – перелом позвоночника.

«Благодаря силе воли Сергей начал жизнь заново, научился видеть радости в жизни и занялся спортом. Впереди у него новая жизнь, параолимпийские соревнования и новые победы. Хотя он уже победитель, потому что сумел побороть боль, страх и преодолеть самого себя», – отмечается в материале.

Однако он помнит, что тогда, зимой 2012 года, он пренебрег правилами дорожного движения, чудом уцелел, став инвалидом навсегда.

«Своей историей Сергей хочет предостеречь людей от ошибок на дороге и призывает водителей всегда соблюдать дорожные правила, потому что тем самым они оберегают не только себя от трагедии, но и других участников движения», – заключается в сообщении.