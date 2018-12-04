РИАМО - 4 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы горожан в прямом эфире на ТВЦ во вторник, каждый желающий также сможет отправить градоначальнику видеовопрос.
«Четвертого декабря будет очередной прямой эфир на ТВЦ, отвечу на ваши вопросы», — написал Собянин в «ВКонтакте».
Он призвал жителей задавать вопросы на официальном сайте мэра Москвы.
Как отмечается в сообщении на официальном сайте градоначальника, для отправки вопроса нужно указать имя, адрес электронной почты и интересующую тему. Каждый желающий, помимо текста, может отправить мэру Москвы видеовопрос.
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