РИАМО - 4 дек. Главным вопросом в повестке внеочередного заседания Московской областной думы, которое пройдет во вторник, станет закон о трехлетнем бюджете региона, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

«Следующее заседание Мособлдумы будет внеочередным. Это связано с тем, что в четверг в думе состоится торжественное мероприятие, посвященное нашему 25-летнему юбилею. Но при этом совсем отменять на неделе заседание мы не можем – на повестке слишком много важных вопросов, поэтому было принято решение провести 69-е заседание во вторник, 4 декабря», - сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, главным вопросом в повестке будет законопроект о бюджете региона на следующие 3 года.

«Дума примет документ в целом», – отметил Брынцалов.