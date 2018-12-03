РИАМО - 3 дек. Магазин спортивных товаров «Декатлон» в подмосковном Домодедове готовят к вводу в эксплуатацию, зданию выдали заключение о соответствии, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выдано заключение о соответствии магазину спортивных товаров «Декатлон», возведенному на территории ритейл-парка в городском округе Домодедово. Здание готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

В одноэтажном здании общей площадью 2862 квадратных метра обустроены производственно-техническая и административно-бытовая зоны, торговый зал. Также установлены пандусы с поручнями на входе для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

На прилегающей территории магазина обустроены тротуары и автостоянка для посетителей.

Застройщиком выступает ООО «Блу Хаус». Строительство осуществлялось за счет собственных средств организации.

«Главгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах общественного назначения. К проверкам хода строительства гипермаркета привлекались специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – заключил Гарибян.