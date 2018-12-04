РИАМО - 4 дек. В Российской государственной детской библиотеке в Москве во вторник проведут презентацию первого в стране экологического фэнтези «Хранимиры», выпущенного для слепых детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Четвертого декабря в Российской государственной детской библиотеке пройдет приуроченная к Международному дню инвалидов презентация первого в России экологического фэнтези, выпущенного для слепых детей», – говорится в сообщении.

В мероприятии примет участие заслуженная артистка России, председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, советник губернатора Московской области Александр Коган, писатель и психолог, автор серии книг «Хранимиры» Елена Журек.

Экообразовательный проект «Хранимиры» стартовал в 2017 году по инициативе министерства экологии и природопользования региона. Сейчас это уже не только книги, но и конкурсы, спектакли, игры, квесты, которые проходят по всей России.

Книги «Хранимиры. Начало» и «Хранимиры. Живая вода» стали первым в России фэнтези и одними из немногих современных детских художественных книг, выпущенных с использованием рельефно-точечного шрифта. Книги бесплатно распространены по всем специализированным школам и библиотекам России.

На мероприятии воспитанники школы-интерната №1 для слепых и слабовидящих представят сказку «Теремок» на экологический лад, ученики школы №1434 устроят костюмированное представление о хранимирах. Также посетители увидят мультфильм на тему охраны природы, который подготовили ребята из школы «Технологии обучения».

Мероприятие завершится автограф-сессией, в рамках которой Журек подарит гостям седьмую книгу про хранимиров – «Потерянный ветер».

Мероприятие пройдет по адресу: Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1. Начало в 15:00.