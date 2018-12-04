РИАМО - 4 дек. Во вторник под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева пройдет расширенное заседание правительства региона, в котором примут участие руководители областных министерств и ведомств, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции», — говорится в сообщении.

Также в этот день пройдет заседание Московской областной думы, на котором главным вопросом в повестке станет закон о трехлетнем бюджете региона.