РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 дек. Магазин крупной торговой сети «Зельгрос» в подмосковных Котельниках привлекут к административной ответственности, арбитражный суд принял решение отказать магазину в исковом требовании, говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора.

В феврале 2018 года управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям внепланово проверило соблюдение требований ветеринарного законодательства в ООО «Зельгрос» в Котельниках. Специалисты отобрали образцы продукции животного происхождения для лабораторных испытаний на соответствие по показателям качества и безопасности.

«Данные исследований позволяют сделать вывод о несоблюдении требований ветеринарного законодательства при проведении мойки и дезинфекции оборудования. В июне 2018 года за выявленные нарушения ООО «Зельгрос» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 200 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По результатам исследований в отобранной пробе прессованной баранины обнаружено несоответствие сырьевого состава – наличие ДНК крупного рогатого скота, что не указано в маркировке и является нарушением требований технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

ООО «Зельгрос» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным и подлежащим отмене постановления Управления Россельхознадзора.

«В конце ноября 2018 года Арбитражным судом города Москвы принято решение отказать в удовлетворении требований ООО «Зельгрос», постановление Управления Россельхознадзора оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения», – заключается в сообщении.