РИАМО - 3 дек. Жилому дому на пересечении улицы Бондаренко и проезда Бондаренко в подмосковном Орехово-Зуеве выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому (корпус 1), возведенному на пересечении улицы Бондаренко и проезда Бондаренко в городском округе Орехово-Зуево», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Площадь трехсекционного жилого дома переменной этажности составляет 10543 квадратных метра. В новостройку переедут жильцы из аварийных домов Орехово-Зуева. Для них в доме будут предоставлены 132 квартиры с отделкой и сантехникой.

Всего дом рассчитан на 179 квартир общей площадью 7008 квадратных метров. Из них 99 однокомнатных, 71 двухкомнатная, девять трехкомнатных квартир.

Застройщиком объекта выступает ЗАО «Финтрастойл». В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории выполнены необходимые работы по благоустройству.

«После получения ЗОС, объект готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил Гарибян.