РИАМО - 3 дек. Пожарные приступили к ликвидации возгорания в метало-каркасном строении в поселении Сосенское, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В понедельник в 19:09 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях сообщили о пожаре по адресу: Сосенское, деревня Николо-Хованское, владение 1009, корпус 1.

«По данному адресу происходит загорание на втором этаже двухэтажного метало-каркасного строения на общей площади порядка 100 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту загорания и приступили к ликвидации пожара.