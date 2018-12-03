РИАМО - 3 дек. В рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» после реконструкции открылись банные объекты в Химках на улице Железнодорожная, дом №16, и в Домодедове на улице Константиновская фабрика, дом №20, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В банном объекте в Химках были проведены работы по благоустройству бассейна, обновили обшивку, переложили печи, заменили сантехнику, установили купель. Площадь реконструированной бани составила 290 квадратных метров, а суммарный объем инвестиций - порядка 1,5 миллионов рублей», - сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

По его словам, собственник объекта установил специальные тарифы для отдельных категорий граждан, например ветераны, инвалиды ВОВ, участники боевых действий смогут посещать баню бесплатно.

«Домодедово - это восьмой банный объект, открывающийся в рамках программы «100 бань Подмосковья» в 2018 году и 75-й за время реализации программы (с 2014 года). В банном комплексе были полностью заменены печи, проведен ремонт парной, заменены все трубы и сантехника, произведен ремонт бассейна», - добавил Посаженников.

Он отметит, что суммарный объем внебюджетных инвестиций составил порядка 2,7 миллиона рублей.

Инвестор также обязуется соблюдать все социальные обязательства в части предоставления скидок льготным категориям граждан.