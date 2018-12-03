РИАМО - 3 дек. В следующем году в Рузском городском округе Подмосковья власти планируют отремонтировать 89,5 километров автодорог, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В эту цифру входят как региональные, так и муниципальные дороги. Отрадно, что мы входим в число округов, наиболее активно участвующих в областной программе ремонта. Убежден, что все планы будут реализованы», - сказал исполняющий обязанности главы администрации Рузского городского округа Дмитрий Шведов.

В список автомобильных дорог, вошедших в план ремонта на 2019 год, попали дороги: МБК – Рождествено, МБК - Кожино - санаторий «Узбекистан», Можайское шоссе - Алексино, МБК – Никольское – Сафониха, участки дороги Звенигород-Колюбакино-Нестерово и другие.

Ранее министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на официальном сайте опубликовало программу ремонта автодорог на 2019 год, в программе представлен адресный перечень участков ремонта муниципальных и региональных автодорог.

«Ежегодно мы публикуем программу ремонта на официальном сайте и в средствах массовой информации, чтобы все жители могли ознакомиться с планами дорожных работ на следующий год. Программа ремонта автодорог на 2019 год формировалась в течение этого года на сновании заявок от «Мосавтодора», муниципальных образований, общественных организаций и жителей», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.