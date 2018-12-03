РИАМО - 3 дек. Госадмтехнадзор Московской области в 2018 году привел в порядок почти 7 тысяч объектов, влияющих на облик городов региона, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С начала года (2018 года – ред.) по предписаниям инспекторов приведено в порядок более 1 тысячи фасадов нежилых зданий и сооружений. Демонтировано 1240 незаконно размещенных информационных носителей, приведено в порядок более 900 рекламных и информационных конструкций», – сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Помимо этого, были устранены нарушения в состоянии 56 стел, расположенных при въезде в муниципальные образования и населенные пункты Подмосковья.

Также очистили от посторонних надписей, покрасили и обновили свыше 1,8 тысячи различных ограждений. Восстановили исправность 146 объектов уличной иллюминации, а также декоративной подсветки 112 зданий и сооружений.

«Кроме того, приведены в порядок более 1,5 тысяч малых архитектурных форм и мемориальных объектов», – заключила Витушева.