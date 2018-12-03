РИАМО - 3 дек. В Подмосковье 17,5 тысячам полицейских окажут дополнительные меры социальной поддержки, сотрудникам ГУ МВД России по Московской области выплатят по 10 тысяч рублей, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Оказать дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат 17,5 тысячам сотрудников Главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области, подчиненных ему территориальных органов министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и их подразделений, принимавшим активное участие в обеспечении законности, правопорядка и общественной безопасности», — говорится в документе.

Кроме того, в числе причин выплаты указывается достижение по итогам работы за девять месяцев 2018 года плановых значений целевых показателей по снижению уровня преступности на территории Московской области, в том числе снижению доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах.

Размер выплат составит 10 тысяч рублей каждому.