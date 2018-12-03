РИАМО - 3 дек. В Рузском городском округе с начала года сократилось число пожаров, также уменьшилось и число погибших, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«За 11 месяцев на территории Рузского городского округа было зарегистрировано 84 пожара. За аналогичный период прошлого года это число составляло 98 пожаров. Значительно уменьшилось и число погибших при пожарах», - сказал начальник отдела надзорной деятельности по Рузскому округу ГУ МЧС России по Московской области Вадим Дергачев.

По его словам, большинство из них произошли в объектах жилого сектора.

«Самая распространенная причина пожаров – нарушение и неисправность электрооборудования», - подчеркнул Дергачев.