РИАМО – 3 дек. Каждый второй житель России считает, что наступление старости начинается тогда, когда у человека появляются значительные проблемы со здоровьем, сообщает в понедельник Газета.ru.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, такого мнения придерживаются 50% опрошенных респондентов.

«Подчеркивается, что наиболее популярно это мнение среди людей в возрасте от 45 до 59 лет. По данным опроса, другим признаком старости россияне считают невозможность заработка и самообеспечения. Такую точку зрения высказали 29% респондентов», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в тройке также находится еще один критерий старости - прекращение рабочей деятельности и зависимость от других людей. Такого мнения придерживаются 26% жителей страны.