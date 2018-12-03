РИАМО - 3 дек. На севере столицы в районе Ховрино в следующем году возведут храмовый комплекс в честь 12 апостолов, церковь будет готова принять до 250 прихожан, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

На севере Москвы в рамках «Программы-200» завершается строительство первого крупного деревянного храмового комплекса в честь 12 апостолов.

«Деревянный храм с шатровым завершением является одним из самых необычных храмов в районе. Возводится он по индивидуальному проекту из лиственницы по традиционным технологиям. Все строительные работы производятся вручную, включая сборку, как это делали древние мастера. Общая площадь храма составляет 904,74 квадратных метров, рассчитан храмовый комплекс на 250 человек», – сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что при строительстве специалистами также используются современные технологии.

«Храм, стоящий на монолитном фундаменте, будет соединен с приходским домом крытыми галереями. Дом причта, кирпичный, с монолитным основанием, будет увенчан колокольней», – пояснил Левкин.

Советник мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутат Госдумы Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных храмов в столице, отметил, что храм в честь 12 апостолов в Ховрине было решено строить из дерева исходя из стесненных условий площадки, «насыщенности» участка подземными инженерными коммуникациями, а также из-за значительного перепада рельефа.

«Он будет представлять собой первый вместительный деревянный храмовый комплекс, возведенный в рамках городской программы. Возводится храм с применением самых новейших современных технологий и подходов в области строительства», – дополнил Ресин.

Храм в районе Ховрино интересен своим техническим решением и конструктивными особенностями. Четверик размером 11 на 11 квадратных метров сделан без единой опоры благодаря системе клееных балок, поддерживающих конструкцию. Балки особые – со стальной начинкой. Таких технологий в столице еще не применяли. Это позволило сделать деревянный храм больших размеров.

«На купол храма уже подняли золоченый крест, завершается внутренняя отделка помещений, выложены полы, для отделки которых привезли природный камень из Дагестана. Продолжается активная работа над иконостасом, который будет деревянным, резным, над ним работают мастера Троице-Сергиевой лавры. Иконостас строящегося храма в честь 12 апостолов в столичном районе Ховрино будет изготовлен из 300-летнего дуба, стоявшего еще в прошлом году (2017 году - ред.) у некрополя Донского монастыря», – подчеркивается в материале.

Планируется, что сдача храмового комплекса в эксплуатацию и освящение пройдут в конце будущего года после завершения строительства приходского дома. В нем будут находиться помещения Воскресной школы и актовый зал. Сейчас строители завершили нулевой цикл.

«На севере столицы в рамках программы строительства новых православных храмов возводится пять храмовых комплексов, два храма находятся в стадии проектирования, один объект – в стадии подготовки к строительству», – перечисляется в сообщении.

«Программа-200» реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.