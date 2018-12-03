РИАМО – 3 дек. В министерстве иностранных дел РФ обратили внимание на данные о возрастании числа погибших среди мирного населения Афганистана при авиаударах иностранных войск, сообщает в понедельник Газета.ru.

Во время авиаудара со стороны международных сил в уезде Гармсир провинции Гильменд смертельные ранения получили 23 мирных жителя, кроме того, еще три человека были ранены. Помимо этого, в уезде Зурмат провинции Пактия погибли восемь человек, а еще четверо мирных жителей получили ранения.

«Происходящее вызывает глубокую озабоченность. Вновь приходится констатировать, что «просчеты» со стороны как правительственных сил, так и иностранных военных, приводящие к человеческим трагедиям, происходят все чаще», — говорится в комментарии ведомства.

Как добавляется в материале, «преступный непрофессионализм» вызывает вопросы относительно деятельности войск НАТО в Афганистане.

Ранее МИД РФ анонсировал переговоры Соединенных штатов Америки и России по Афганистану.