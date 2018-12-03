РИАМО - 3 дек. Гроб не относится к числу запрещенных для провоза в метро Москвы предметов, пассажир, пронесший гроб на одну из станций подземки, оплатил провоз багажа, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы метро.

Ранее ряд СМИ сообщил, что мужчины пронесли на одну из станций Московского метрополитена гроб.

«В описываемой вами ситуации 1 декабря пассажиры оплатили багаж в кассе и прошли досмотр у сотрудников службы безопасности. Багаж был дополнительно измерен с помощью рулетки, а внутри он был пуст. Так как перевозимый пассажирами предмет не относился к числу запрещенных, сотрудники метро не препятствовали его перевозке», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в метро можно провозить крупные грузы за отдельную плату. Предельно допустимые размеры багажа, который можно провезти в метро, указаны в правилах.