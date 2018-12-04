РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В парке Талалихина в Подольске во вторник пройдут соревнования по туризму среди юных спасателей.

Соревнования начнутся в 11:00 и будут проходить в районе пляжа. Они пройдут в несколько этапов. Командам-участникам предстоит показать свои умения в работе с веревками.

В соревнованиях будут участвовать представители молодежного центра «Максимум», занимающиеся в кружке «Юный спасатель», студенты Российского государственного университета туризма и сервиса, а также школьники.