РИАМО - 3 дек. В возрасте 81 года в столице скончался российский и советский писатель Андрей Битов, сообщает Газета.ru.

Об этом в своем Facebook написала литературный обозреватель Галина Юзефович.

«По словам Юзефович, об этом ей сообщила ее мать Анна Бердичевская, которая позвонила из Бауманской больницы», - говорится в сообщении.

Она уточнила, что Битов скончался в понедельник.

Андрей Битов родился в Ленинграде 27 мая 1937 года. Он начал писать в 1956 году, а в 1965-м стал членом Союза писателей. Он считается одни из основателей постмодернизма в русской литературе.

До распада Советского Союза некоторые из его произведений (например, «Пушкинский дом») сначала печатались в США. В 1979 году он стал одним из создателей бесцензурного альманаха «Метрополь», который запрещался советскими властями до 1986 года.