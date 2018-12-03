РИАМО – 3 дек. Тигрят, родившихся на гастролях циркачей Багдасаровых в Новосибирске, назвали Ахиллес и Байкал, сообщил дрессировщик Артур Багдасаров.
«С этими именами у нас очень много хорошего связано. У нас был Байкал раньше тигр большой, хороший, позитивный, и еще у нас совпало — мы закончили в Новосибирске и переезжаем с гастролями в Иркутск, а Иркутск он очень сильно связан с Байкалом. Мы там будем отмечать Новый год. И имя Байкал легло очень хорошо», - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Багдасаров.
Тигрята родились во время гастролей в октябре в Новосибирске. Ранее Багдасаров объявлял конкурс на самые лучшие имена для тигрят. Среди предложенных вариантов был и Байкал.
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