РИАМО – 3 дек. Тигрят, родившихся на гастролях циркачей Багдасаровых в Новосибирске, назвали Ахиллес и Байкал, сообщил дрессировщик Артур Багдасаров.

«С этими именами у нас очень много хорошего связано. У нас был Байкал раньше тигр большой, хороший, позитивный, и еще у нас совпало — мы закончили в Новосибирске и переезжаем с гастролями в Иркутск, а Иркутск он очень сильно связан с Байкалом. Мы там будем отмечать Новый год. И имя Байкал легло очень хорошо», - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Багдасаров.

Тигрята родились во время гастролей в октябре в Новосибирске. Ранее Багдасаров объявлял конкурс на самые лучшие имена для тигрят. Среди предложенных вариантов был и Байкал.