РИАМО - 3 дек. В честь Дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год), который отмечается 5 декабря, делегация Московской области возложит цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал данное распоряжение 21 ноября.

«Провести 5 декабря 2018 года в Москве церемонию возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата делегацией Московской области», — говорится в документе.

В торжественном мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане Московской области, Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации. Министерству социального развития Подмосковья поручили организовать доставку и сопровождение ветеранов и почетных граждан на церемонию и обратно.

В церемонии также примут участие воспитанники кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина, члены Общественной палаты Подмосковья, представители общественных организаций, «Молодой гвардии «Единой России», поисковых отрядов, движения «Волонтеры Победы» и участники «Юнармии».

Контрнаступление советских войск стало переломным в истории Великой Отечественной войны. Операция началась 5 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца, на следующий день к ней присоединились Западный и Юго-Западный фронты. В результате враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Тверской и Смоленской областей. Это стало первым крупным поражением немецко-фашистских войск.