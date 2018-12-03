РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В подмосковных Люберцах к новогодним праздникам установили более 50 светодиодных фигур и порядка 3 тысяч гирлянд, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На территории городского округа Люберцы установили 138 живых и световых динамических елей, порядка 54 светодиодных фигур, три светодиодных фонтана, 673 световые декоративные композиции на опорах освещения, обустроено порядка 3 тысяч иллюминационных гирлянд», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что украшение зданий и площадок для народных гуляний осуществляется в соответствии с брендбуком «Зима в Подмосковье».

«В новогоднем художественном оформлении территории принимают участие все управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, общеобразовательные учреждения, предприятия торговли и промышленности», – добавил глава.