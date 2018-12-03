РИАМО - 3 дек. Карантин по бешенству животных отметили в деревне Авдеево подмосковного городского округа Зарайск, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления (30 ноября 2018 года – ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 3 октября 2018 года №501 ПГ <…> и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Авдеево городского округа Зарайск; городской округ Зарайск», - говорится в тексте документа.

Зарайск признан безопасным от западной границы деревни Дубакино до восточной границы деревни Ивашково, далее на юг вдоль границы городского округа Зарайск до западной границы деревни Дубакино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания проводят бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.