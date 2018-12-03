РИАМО - 3 дек. Выставка самых редких и дорогих домашних кошек «Тропический кисс» открывается в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 8 декабря, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Эпатажные сервалы, каракеты, чаузи, саванны и другие удивительные представители семейства Кошачьих приведут в восторг каждого посетителя «Аптекарского огорода» — выставка обещает стать одним из самых популярных, посещаемых и фотографируемых событий в зимней Москве. Пока что публичные сеансы кормления проводится не будут, однако в программе выставки возможны сюрпризы», — говорится в сообщении.

Кошек можно будет увидеть в «Аптекарском огороде» как минимум до 13 января.

Кроме того, 8 декабря в «Аптекарском огороде» откроется выставка ботанической иллюстрации «Ноктюрн для цветка» и пройдет Тропический концерт с шедеврами классики на арфе, виолончели и кларнете «Арфы чарующие звуки».

В «Аптекарском огороде» живет один из самых знаменитых котов России и символ Ботанического сада МГУ Главный цветочный кот. Коты, проживающие на территории «Аптекарского огорода», являются потомками царских котов времен Петра I, который основал сад в 1706 году. Главный цветочный кот может свободно посещать не только все выставки и фестивали в саду, но также трапезничать во всех близлежащих ресторанах.

Недавно в тропиках «Аптекарского огорода» также поселились хамелеон и гекконы.