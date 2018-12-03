РИАМО - 3 дек. Полицейские задержали жительницу одной из республик ближнего зарубежья в Одинцовском районе Подмосковья по подозрению в сбыте фальшивых денежных купюр, по фактам этого и аналогичных преступлений возбуждены уголовные дела, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Одинцовское» в результате оперативно-разыскных мероприятий установлена и задержана 25-летняя жительница одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемая в сбыте поддельных денежных купюр», - говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова отметила, что злоумышленница в интернете, используя сервисы частных объявлений, приобретала товар, расплачиваясь фальшивыми денежными средствами, получала чужое имущество и сдачу подлинными деньгами.

«Полицейскими установлена причастность задержанной к совершению трех аналогичных преступлений на территории Одинцовского района, изъято три купюры достоинством 5 тысяч рублей», – добавила Петрова.

По результатам исследований установлено, что купюры выполнены электрографическим и струйным способами печати.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.