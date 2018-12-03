РИАМО - 3 дек. На дороги Московской области вывели порядка 700 единиц спецтехники для очистки трасс и улиц от снега и обработки реагентами против гололеда, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

По прогнозам синоптиков, снег в Подмосковье, начавшийся еще днем, местами по области будет идти до утра 4 декабря. Температура воздуха в ночь на вторник опустится до минус 8 градусов.

«Дорожные службы Московской области задействовали в очистке региональной сети автодорог от снега и обработке реагентами порядка 700 единиц спецтехники. В настоящий момент все дорожные службы, отвечающие за содержание региональных автодорог, переведены на усиленный режим работы», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он отметил, что дорожные службы Подмосковья продолжают оперативную обработку противогололедными материалами автодорог с высокой интенсивностью движения, маршрутов следования общественного транспорта и аварийных участков автодорог.

«При необходимости на линию будет выведена дополнительная дорожная техника. Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта, осуществляется круглосуточный мониторинг дорожной ситуации», - уточнил министр.

По его словам, для зимнего содержания региональных автодорог в этом сезоне подготовлено свыше 1,3 тысячи единиц спецтехники и более 500 тысяч тонн песко-соляной смеси.

В зависимости от категории автодороги очистка покрытия от снега проводится от 3 до 12 часов с момента окончания снегопада. После очистки проезжей части снегоуборочные работы выполняются на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках для стоянки и остановки транспортных средств.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать необходимую дистанцию, быть особо бдительными вблизи пешеходных переходов.