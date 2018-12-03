РИАМО - 3 дек. Утром 2 декабря на берегу реки «Городня» на юге Москвы было обнаружено тело 18-летнего юноши, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — сказала Иванова.

По ее словам, при визуальном осмотре на лице юноши обнаружены ссадины.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и очевидцев произошедшего», - добавила Иванова.

По ее словам, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на сайте футбольного клуба «Локомотив» появилось сообщение о гибели футболиста молодежной команды Алексея Ломакина. Как сообщали СМИ, его тело нашли на юге Москвы. В числе причин смерти рассматривается переохлаждение.