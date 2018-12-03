РИАМО – 3 дек. Лидером российского проката, по данным за минувшие выходные, остался мультфильм «Ральф против интернета», на втором месте оказался фильм «Робин Гуд: Начало», на третьем - «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», сообщает в понедельник Газета.ru.

«За второй уикэнд проката «Ральф» заработал 215,6 миллиона рублей. Догнать его не смог новичок, фильм «Робин Гуд: Начало» Отто Батхерста. Он завершил первые прокатные выходные с бокс-офисом в 167,3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

На третьем месте в топе оказался фильм Дэвида Йейтса «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» со 107,9 миллиона рублей, заработанными за тот же период.