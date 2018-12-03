РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В деревне Егорово Люберец полицейские задержали выходца из Саратовской области, который находится в федеральном розыске за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Люберецкое» на улице Колхозная в деревне Егорово был выявлен и задержан 35-летний уроженец Саратовской области. В результате проверки документов установлено, что мужчина находится в федеральном розыске МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области за совершение преступления, предусмотренного статьей 228.2 УК РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ», – отмечается в материале.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Мужчина задержан и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.