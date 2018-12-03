РИАМО – 3 дек. В столичном футбольном клубе «Локомотив» назвали основную версию смерти 18-летнего Алексея Ломакина, причиной гибели спортсмена могло стать переохлаждение, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Футболист молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин погиб в Москве. Подробности трагедии выясняются.

«В «Локомотиве» выразили соболезнования родным и близким Ломакина. Источник в клубе подтвердил, что на теле 18-летнего спортсмена не было обнаружено признаков насильственной смерти. Основной причиной на данный момент рассматривается, в частности, переохлаждение», — говорится в сообщении.

Алексей Ломакин пришел в академию «Локомотива» в 2007 году и являлся ее воспитанником. В сентябре ему исполнилось 18 лет.