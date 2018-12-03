РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Жители Подольска 5 декабря смогут задать вопросы начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД горокруга Павлу Кузнецову в ходе приема, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Подольску Павел Кузнецов проведет прием граждан 5 декабря. Мероприятие состоится с 17:00 до 20:00 по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Задать вопросы, касающиеся правоохранительных органов, смогут все желающие. Записаться на мероприятие можно по телефону: 8(496)763-02-59.