РИАМО - 3 дек. Министерство культуры Московской области совместно с журналом «Театрал» проведут конкурс на лучшую пьесу о Зое Космодемьянской, по которой впоследствии будет поставлен спектакль, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева примет участие в церемонии вручения массовой театральной интернет-премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». Торжественная церемония состоится в Театре имени Евгения Вахтангова. Ширалиевой досталось почетное право вручить награду за лучшую мужскую роль в премьерном спектакле прошлого театрального сезона.

«На церемонии Нармин Ширалиева также объявит о совместной акции министерства культуры Московской области и журнала «Театрал» - конкурсе на лучшую пьесу о Зое Космодемьянской, - первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

В преддверии открытия мемориального музея Зои Космодемьянской, который появится в подмосковной Рузе в 2020 году, будет поставлен посвященный партизанке спектакль. Постановку подготовят в одном из театров Московской области по пьесе, которая будет признана лучшей по результатам конкурса.

Условия конкурса будут опубликованы в журнале «Театрал» и на сайте. Итоги конкурса подведут в 2019 году в день рождения Зои Космодемьянской, 13 сентября.

«Театр - живой, пульсирующий, яркий - такой, каким его бесконечно люблю я сама, в премии «Театрал» как бы «зафиксирован» в самом верном оттиске - в оценке зрителей. Вручить эту премию, да еще в такой интригующей номинации – «Лучшая мужская роль» - радость и привилегия. Особенно важно, что в следующем году нам с «Театралом» предстоит особый совместный проект - мы будем искать лучшую пьесу о Зое Космодемьянской. Этот творческий конкурс необходим для того, чтобы к важнейшей для всех нас дате - 75-летию Великой Победы - мы смогли не только открыть музей, но и выпустить премьерный спектакль о подвиге юной героини», - сказала Ширалиева.

Зоя Космодемьянская – первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.