РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Лекцию о военном пути героя Советского Союза, жителя Подмосковья Павла Головкина прочитают в Красногорском филиале Музея Победы в преддверии Дня Героев Отечества 7 декабря, говорится в сообщении информационного центра музея.

«Седьмого декабря в 14:00 в Красногорском филиале Музея Победы состоится лекция «Эпопея пограничника Павла Головкина: от Бреста до Красногорска». Она посвящена Герою Советского Союза Павлу Головкину», – отмечается в сообщении.

Все желающие смогут бесплатно принять участие в мероприятии.

«Мы проводим эту лекцию специально ко Дню Героев Отчества, который отмечают в России 9 декабря. Павел Головкин – уроженец Московской области, его фронтовой путь – пример мужества, бесстрашия и несгибаемой воли», – отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

Главный подвиг, за который он был удостоен звания Героя Советского Союза, Головкин совершил в бою по захвату плацдарма на берегу Днепра. Более 40 часов он с группой добровольцев удерживал плацдарм.

«Имя Павла Головкина увековечено в зале Славы Музея Победы», – заключается в сообщении.