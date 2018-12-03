РИАМО - 3 дек. В Москве предложили ввести программу лояльности для водителей, которые не нарушают правила парковки, также поступило предложение внести изменения в работу мобильного парковочного приложения, сообщил в ходе круглого стола «Нужно ли вносить изменения в правила пользования платными парковками» председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Александр Шумский.

«Мне кажется, в Москве не хватает программы лояльности для водителей. Если у нас водители плохо себя ведут, то понятно - мы штрафом наказываем, эвакуацией, здесь инструмент понятен. Но есть люди, которые не то, что не хотят, а не нарушают правила. И получается, что хоть десять лет можешь вести себя хорошо, тебе даже никто спасибо не скажет. И мне кажется, что здесь можно говорить спасибо, давать какие-то бонусы, и может, если ты год парковался правильно, то, может, дать пару дней бесплатно в качестве подарка», - сказал Шумский.

Также он предложил рассмотреть некоторые изменения в мобильное приложение по парковкам.

«Мы подготовили предложение к платным парковкам, которые позволят их сделать более удобными. Часто люди путаются в номере парковки и на соседних улицах, либо приложение автоматически подцепило другой номер, и человек, получается, оплатил парковку, возможно, по более дешевому тарифу, но при этом получил штраф. То есть изначально не было намерения не оплачивать парковку, не было намерения нарушать правила, но при этом формально вина есть, и штраф выписан. Мне кажется, было бы хорошо дать возможность хотя бы до конца дня внести изменения в свою парковочную сессию, чтобы не выписывали штраф», - добавил Шумский.

Он отметил, что также одним из предложений является возможность изменения номера автомобиля - такая функция позволит в приложении изменить номер машины с ошибочного на правильный.

Кроме того, Шумский предложил ввести продление истекшей сессии парковки. Согласно его предложению, в мобильном приложении следует добавить возможность доплатить за парковочную сессию уже после ее завершения.