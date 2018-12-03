РИАМО - 3 дек. В Московской области в январе-сентябре 2018 года родились 63 948 детей, что составляет 95,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, среди подмосковных муниципалитетов по рождаемости лидирует Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.
Число умерших в январе-сентябре этого года составило в Подмосковье 70 022 человека, или 102% по сравнению с девятью месяцами 2017 года.
«Коэффициенты естественного движения населения по Московской области сложились следующим образом: коэффициент рождаемости – 11,4, коэффициент смертности – 12,5. Таким образом, естественная убыль составила 1,1. Однако по некоторым муниципальным районам и городским округам наблюдалась положительная динамика», - говорится в сообщении.
Стабильно лидирующую позицию по рождаемости на протяжении девяти месяцев 2018 года занимал городской округ Балашиха, где появилось на свет 4946 детей, коэффициент рождаемости составил 13,7. В то же время самый высокий коэффициент рождаемости – 24,3 отмечен в Ленинском районе, где родилось 2340 детей. Самый низкий коэффициент рождаемости в городском округе Дзержинский – 6,6 (родилось 275 детей).
Наименьшее количество умерших зарегистрировано в городском округе Котельники – 177 человек при коэффициенте смертности 5,3.
За девять месяцев 2018 года в Московской области зарегистрировали 42 576 браков, количество разводов составило 25 152. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года браков зарегистрировано меньше на 7,5%, число разводов осталось практически на прежнем уровне (меньше на 2%).
Число прибывших в Московскую область за девять месяцев 2018 года увеличилось на 12,2%, выбывших – на 8%, миграционный прирост составил 24,9% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.
Положительное сальдо миграции сложилось, главным образом, за счет притока населения из других регионов России (250,3 тысячи человек), международная миграция также дает положительный показатель (25,9 тысячи человек).
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