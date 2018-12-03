РИАМО - 3 дек. Следователи проводят доследственную проверку по факту схода шести вагонов с грузом в подмосковных Люберцах, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, 2 декабря примерно в 10:30 при проведении маневровых работ тепловозом на 2 километре пятом пикете железнодорожной станции «Мальчики» в Люберцах на шестом соединительном подъездном пути произошел сход с рельсов шести крытых вагонов с грузом (соль, сушенная рыба). Жертв и пострадавших нет, целостность вагонов не нарушена.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода с рельсов шести вагонов с грузом организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены машинист тепловоза и иные сотрудники ОАО «РЖД», владелец вагонов, получена документация на проведение указанных работ, проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося продолжаются.