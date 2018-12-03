РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник зажег новогоднюю ель на площади возле дворца культуры, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Новый год совсем близко. Сегодня (3 декабря – ред.) понедельник – день тяжелый, но мы с вами зажжем новогоднюю елочку. Другие зимние красавицы появятся не только в городе, но и в поселках», – сказал Ружицкий.

На площади перед дворцом культуры аниматоры провели интерактивную программу для детей. Также для жителей, пришедших на праздник, выступили коллективы городского культурного учреждения. Программа прошла в рамках акции «Зима в Подмосковье».

В подмосковных парках включили новогоднюю иллюминацию и огни на елках. Это стало частью большой программы «Зима в Подмосковье», которая вбирает в себя множество мероприятий: ярмарки, спортивные праздники, народные гуляния.

Данные активности не позволят жителям и гостям Подмосковья скучать в холодное время года и сделают зимние праздники в парках яркими и запоминающимися.