РИАМО – 3 дек. Столичные власти организовали рейды по выявлению контрафактной алкогольной продукции, а также фактов продажи алкоголя в неположенное время в городе перед новогодними праздниками, сообщает ТАСС.

«Начиная с этой недели, мы будем проводить рейды по проверке продажи не только контрафактного алкоголя, но и его продажи во внеурочное время. Мы будем делать это системно и комплексно», - сказал руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Он подчеркнул, что цель рейдов не в том, чтобы просто его провести, а чтобы было меньше людей, которые хотели бы прийти на мероприятия в нетрезвом состоянии.

Продажа алкогольной продукции в столице будет ограничена в местах массового пребывания людей в новогодние праздники.

Также, согласно действующему законодательству, в городе установлен полный запрет на розничную продажу спиртного (включая пиво) с 23:00 до 08:00.